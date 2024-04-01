«Ванкувер» — «Анахайм»: счет матча 3:2, обзор голов

«Ванкувер» Фото: globallookpress.com
В составе «Кэнакс» голы забили Брок Босер и Дакота Джошуа, оформивший дубль.
У «Дакс» отличились Олен Зеллвегер и Мэйсон Мактавиш.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:2 (1:0, 1:0, 1:2)
Голы: Босер — 38 (бол., Хьюз, Миллер), 11:26 — 1:0. Джошуа — 14 (бол., Сутер, Гронек), 29:34 — 2:0. Зеллвегер — 1 (Лундестрем, Ватрано), 43:37 — 2:1. Мактавиш — 18 (Линдстрем, Зеграс), 44:48 — 2:2. Джошуа — 15 (Гарлэнд, Миллер), 57:47 — 3:2Вратари: Силов — Достал (58:14)Штраф: 8 — 8Броски: 30 (9+8+13) — 22 (5+12+5)
«Ванкувер» — «Анахайм» — 3:2
«Ванкувер» прервал серию из двух поражений и со 100 очками расположился на втором месте в Западной конференции.
«Анахайм» с 52 очками — на 14-й позиции.