НХЛ. «Рейнджерс» выиграли у «Колорадо», «Торонто» разгромил «Вашингтон», «Флорида» уступила «Айлендерс»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Каролина» — «Детройт» — 4:0

В составе «Каролины» одним из лучших был вратарь Фредерик Андерсен, отразивший все 34 броска гостей.

Нападающий Евгений Кузнецов прервал серию из четырех матчей без очков. В этой игре россиянин отметился результативной передачей. В его активе 6 (2+4) очков в 12 матчах за «Каролину».

«Детройт» проиграл третий матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Каролина» — «Детройт» — 4:0 (0:0, 4:0, 0:0) Голы: Ахо — 32 (Гюнцель, Джарвис), 24:42 — 1:0. Джарвис — 28 (бол., Ахо, Гюнцель), 25:39 — 2:0. Нечас — 23 (Кузнецов, Мартинук), 30:46 — 3:0. Шей — 13 (Ахо, Джарвис), 36:23 — 4:0Вратари: Андерсен — РаймерШтраф: 4 — 4Броски: 33 (15+10+8) — 24 (3+9+12)

«Каролина» — «Детройт» — 4:0

«Монреаль» — «Филадельфия» — 4:1

Вратарь «Монреаля» Кэйден Примо отразил 29 бросков из 30.

«Канадиенс» продлили победную серию до трех матчей. «Филадельфия» проиграла четыре из пяти последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Филадельфия» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) Голы: Сузуки — 30 (бол., Слафковски, Мэтисон), 12:58 — 1:0. Юленен — 4 (Штрабл, Сузуки), 16:46 — 2:0. Армиа — 13 (п.в., Мэтисон, Гуле), 57:05 — 3:0. Типпетт — 27 (Хэтэуэй, Конекны), 58:59 — 3:1. Эванс — 6 (п.в., Мэтисон, Армиа), 59:56 — 4:1Вратари: Примо (36:18 — 36:40) — Эрссон (56:39 — 57:05, 58:05 — 58:59, 59:04 — 59:56)Штраф: 14 — 10Броски: 17 (6+6+5) — 30 (5+9+16)

«Монреаль» — «Филадельфия» — 4:1

«Оттава» — «Чикаго» — 2:0

Вратарь «Оттавы» Антон Форсберг оформил шатаут, отразив все 19 бросков гостей.

«Оттава» выиграла четвертый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Оттава» — «Чикаго» — 2:0 (2:0, 0:0, 0:0) Голы: Жиру — 20 (мен., Бернард-Доккер), 0:36 — 1:0. Келли — 8, 6:08 — 2:0Вратари: Форсберг — Мразек (41:01 — 41:32, 58:02)Штраф: 4 — 4Броски: 34 (16+11+7) — 19 (7+6+6)

«Оттава» — «Чикаго» — 2:0

«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:2

Евгений Малкин забросил две шайбы и стал первой звездой матча. Россиянин прервал серию из шести игр без голов.

В этом матче Малкин забил 20-й и 21-й голы в текущей регулярке. Он стал вторым россиянином с 15 или более сезонами с 20+ шайбами. У капитана «Вашингтона» Александра Овечкина таких сезонов 19.

Серия поражений «Коламбуса» достигла шести матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Коламбус» — 3:2 (0:0, 2:2, 1:0) Голы: Оливье — 4 (Северсон, Силлинджер), 25:20 — 0:1. Малкин — 20 (бол., Летанг, Раст), 29:50 — 1:1. Силлинджер — 12 (Тексье, Проворов), 33:11 — 1:2. Малкин — 21 (бол., Кросби, Бантинг), 36:11 — 2:2. О`Коннор — 12 (Кросби, Жозеф), 40:35 — 3:2Вратари: Неделькович (51:05 — 51:27) — Тарасов (57:33)Штраф: 4 — 10Броски: 36 (10+16+10) — 19 (8+4+7)

«Питтсбург» — «Коламбус» — 3:2

«Торонто» — «Вашингтон» — 5:1

«Вашингтон» проиграл первый матч после трех побед подряд.

«Кэпиталз», несмотря на это поражение, остались на восьмом месте в Восточной конференции.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Торонто» — «Вашингтон» — 5:1 (1:0, 2:1, 2:0) Голы: Джиордано — 2 (Найз), 10:09 — 1:0. Бертуцци — 17 (Броди, Мэттьюс), 20:18 — 2:0. Дауд — 10 (Дженсен, Лапьер), 25:27 — 2:1. Девар — 11 (Ривз, Кампф), 31:38 — 3:1. Макманн — 14 (Таварес, Бенуа), 41:06 — 4:1. Бертуцци — 18, 50:11 — 5:1Вратари: Уолл — ЛиндгренШтраф: 4 — 2Броски: 48 (19+14+15) — 24 (8+10+6)

«Торонто» — «Вашингтон» — 5:1

«Флорида» — «Айлендерс» — 2:3

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 26 бросков из 28.

Одну из двух шайб «Флориды» забросил Владимир Тарасенко. Россиянин забил 21-й гол в текущем сезоне.

«Флорида» проиграла шесть из семи последних матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Флорида» — «Айлендерс» — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0) Голы: Тарасенко — 21 (Барков, Куликов), 8:13 — 1:0. Пулок — 5 (Пажо, Сизикас), 13:20 — 1:1. Барков — 18 (Райнхарт, Миккола), 26:32 — 2:1. Барзал — 23 (Добсон, Сизикас), 28:43 — 2:2. Пажо — 10 (Пелек, Энгвалль), 30:42 — 2:3Вратари: Столарз (48:14 — 49:17, 58:36) — ВарламовШтраф: 12 — 2Броски: 28 (9+5+14) — 24 (6+13+5)

«Флорида» — «Айлендерс» — 2:3

«Виннипег» — «Вегас» — 1:4

Одним из лучших в этом матче был нападающий «Вегаса» Иван Барбашев, в активе которого две заброшенные шайбы. Россиянина признали третьей звездой игры.

Еще одну шайбу в ворота «Виннипега» отправил Павел Дорофеев, для которого этот гол стал 12-м в текущей регулярке.

Серия поражений «Виннипега» достигла пяти матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Вегас» — 1:4 (0:1, 1:0, 0:3) Голы: Дорофеев — 12 (Карлссон), 15:56 — 0:1. Монахэн — 23 (Элерс, Демело), 23:31 — 1:1. Барбашев — 17 (Манта, Уайтклауд), 54:31 — 1:2. Барбашев — 18 (п.в.), 58:15 — 1:3. Айкел — 25 (п.в., Карлссон), 59:26 — 1:4Вратари: Хеллибак (57:57 — 58:15, 58:53 — 59:26) — ТомпсонШтраф: 24 — 22Броски: 40 (10+15+15) — 27 (14+6+7)

«Виннипег» — «Вегас» — 1:4

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:1

Лидер «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами. В активе россиянин 81 (36+45) очко в 65 матчах сезона.

«Сан-Хосе» проиграл девятый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) Голы: Эрикссон Эк — 31 (Капризов, Болди), 16:01 — 1:0. Гранлунд — 11 (Рутта, Власик), 29:26 — 1:1. Болди — 25 (Капризов), 40:18 — 2:1. Хартман — 19 (п.в., Густавссон), 59:06 — 3:1Вратари: Густавссон — Блэквуд (58:33 — 59:06)Штраф: 2 — 4Броски: 32 (15+7+10) — 27 (1+9+17)

«Миннесота» — «Сан-Хосе» — 3:1

«Сент-Луис» — «Калгари» — 5:3

Автором двух заброшенных шайб в ворота «Калгари» стал Павел Бучневич, прервавший 13-матчевую безголевую серию. Россиянин набрал 58 (16+32) очков в 71 игре сезона.

У гостей дважды отличился Андрей Кузьменко. Перед этим у него была серия из шести матчей без очков.

«Калгари» проиграл пятый матч подряд.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Калгари» — 5:3 (1:2, 2:1, 2:0) Голы: Болдюк — 2 (Торопченко, Биннингтон), 13:02 — 1:0. Кузьменко — 14, 14:48 — 1:1. Юбердо — 12 (бол., Уигар, Андерссон), 18:37 — 1:2. Нейберс — 26 (Томас, Парэйко), 23:27 — 2:2. Бучневич — 24 (бол., Крюг, Нейберс), 28:54 — 3:2. Кузьменко — 15 (Кадри, Уигар), 36:50 — 3:3. Саад — 24 (Кайру, Шенн), 42:04 — 4:3. Бучневич — 25 (п.в., Крюг, Биннингтон), 58:45 — 5:3Вратари: Биннингтон — Вольф (32:35 — 33:11, 57:18 — 58:45)Штраф: 11 — 11Броски: 19 (7+8+4) — 28 (9+9+10)

«Сент-Луис» — «Калгари» — 5:3

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 2:3 Б

Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором результативной передачи и победного буллита. Россиянин набрал 103 (43+60) очка в 73 матчах сезона.

Вратарь нью-йоркской команды Игорь Шестеркин отразил 38 бросков из 40.

Нападающий «Колорадо» Нэтан Маккиннон прервал серию из 35 домашних матчей с очками. Сейчас в активе канадца 123 (45+78) очка после 73 матчей.

«Рейнджерс» продлили победную серию до четырех матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Колорадо» — «Рейнджерс» — 2:3 Б (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 0:1) Голы: Миттельштадт — 17 (Духайм, Мэнсон), 39:27 — 1:0. Какко — 11, 42:59 — 1:1. Крайдер — 34 (бол., Трочек, Панарин), 49:35 — 1:2. Тэйвз — 12, 52:47 — 2:2Победный буллит: ПанаринВратари: Георгиев — ШестеркинШтраф: 6 — 4Броски: 40 (6+12+17+5) — 25 (6+10+7+2)

«Колорадо» — «Рейнджерс» — 2:3 Б

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:1

Лидер «Эдмонтона» Коннор Макдэвид отметился голом и двумя результативными передачами. Теперь в его активе 122 (27+95) очка в 69 матчах. Канадец занимает третье место в списке бомбардиров текущей регулярке, отставая на два очка от нападающего «Тампы» Никиты Кучерова и на одно от Маккиннона.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) Голы: Макдэвид — 27 (Экхольм, Бушар), 5:37 — 1:0. Хенрик — 20 (Драйзайтль, Макдэвид), 39:44 — 2:0. Бушар — 16 (бол., Макдэвид, Драйзайтль), 45:05 — 3:0. Калиев — 7 (Байфилд), 53:47 — 3:1. Сиси — 3 (п.в., Драйзайтль), 59:19 — 4:1Вратари: Скиннер (13:44 — 14:11) — Тэлбот (56:24 — 56:57, 57:09 — 59:19)Штраф: 6 — 6Броски: 20 (8+7+5) — 33 (7+11+15)

«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес» — 4:1

«Аризона» — «Нэшвилл» — 8:4

НХЛ. Регулярный чемпионат «Аризона» — «Нэшвилл» — 8:4 (2:2, 4:1, 2:1) Голы: Зукер — 12 (Гласс, Сиссонс), 2:22 — 0:1. Зукер — 13 (Гласс, Йоси), 5:11 — 0:2. Макбэйн — 8 (Доан), 8:00 — 1:2. Кули — 14 (Крауз), 17:00 — 2:2. Келлер — 31 (бол., Керфут, Гюнтер), 27:11 — 3:2. Кули — 15 (Келлер), 28:11 — 4:2. Нюквист — 21 (бол., Форсберг, Йоси), 31:08 — 4:3. Бьюгстад — 20 (Келлер, Шмальц), 32:36 — 5:3. Шмальц — 21 (Келлер, Дурзи), 36:05 — 6:3. Маччелли — 14 (п.в., Доан), 53:57 — 7:3. Форсберг — 41 (бол., Йоси, Бэрри), 56:40 — 7:4. Кули — 16 (п.в.), 58:28 — 8:4Вратари: Ингрэм — Сарос (Ланкинен, 40:00, 53:37 — 53:57, 56:48 — 58:28)Штраф: 9 — 11Броски: 40 (12+15+13) — 37 (13+9+15)

«Аризона» — «Нэшвилл» — 8:4

«Ванкувер» — «Даллас» — 1:3

НХЛ. Регулярный чемпионат «Ванкувер» — «Даллас» — 1:3 (0:1, 1:0, 0:2) Голы: Хинтц — 27 (бол., Робертсон, Бенн), 18:48 — 0:1. Миллер — 35 (Гарлэнд, Блюгерс), 27:39 — 1:1. Бенн — 19 (бол., Павелски, Хинтц), 56:52 — 1:2. Робертсон — 26 (п.в., Павелски, Хинтц), 57:57 — 1:3Вратари: Десмит (57:16 — 57:57, 58:09) — Эттингер (16:56 — 17:21, 33:33 — 33:34)Штраф: 12 — 8Броски: 28 (8+11+9) — 33 (9+14+10)

«Ванкувер» — «Даллас» — 1:3

«Сиэтл» — «Анахайм» — 4:2

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Анахайм» — 4:2 (0:0, 1:0, 3:2) Голы: Шварц — 13 (бол., Эберле, Маккэн), 29:03 — 1:0. Лундестрем — 5 (мен., Сильферберг, Вааканайнен), 42:08 — 1:1. Сильферберг — 7 (мен.), 42:52 — 1:2. Бураковски — 5 (бол., Шульц, Маккэн), 46:25 — 2:2. Картье — 9 (Гурд, Олексяк), 53:03 — 3:2. Бенайерс — 12 (бол., Маккэн, Бураковски), 55:35 — 4:2Вратари: Грубауэр (50:29 — 50:49) — Достал (58:41)Штраф: 13 — 27Броски: 28 (8+9+11) — 23 (10+4+9)