Нападающий «Авангарда» Прохоркин: Мы не имеет право на ошибку в седьмом матче

Нападающий «Авангарда»поделился впечатлениями от победного шестого матча серии против «Локомотива» (3:2), где он забросил победную шайбу и сделал ассист.

«То, что мы пропустили в конце первого периода, нас не сломало. Мы заставили себя отыграться с 0:2, это дорогого стоит против такой команды.

Мы перестроились на прошлую схему, которая приносила результат. Многие ребята играли по этой системе еще при прошлом тренере, именно эта система принесла им кубок. Я в нее тоже играл, поэтому ни для кого из ребят это не в новинку.

У нас нет права на ошибку в седьмом матче — есть следующая игра, которую мы должны выиграть.

Сегодня мы играли также, как и в предыдущие матчи, просто команда соперника не давала тогда забрасывать. Сегодня получили больше пространства, из-за этого у нас получались некоторые моменты», — рассказал Прохоркин в послематчевом интервью.

Седьмой и решающий матч серии пройдет 30 марта в Омске.