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    Толчинский: «Автомобилист» заслуженно выиграл, очень хорошо играли, системная команда

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист СКА
    Нападающий СКА Сергей Толчинский высказался о поражении команды из Санкт-Петербурга во 2-м раунде плей-офф КХЛ с «Автомобилистом».

    Сергей Толчинский
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    Сергей Толчинский

    «4:2 повели, но где-то, возможно, заигрались за три минуты до конца. Может, стоило чуть аккуратнее сыграть. Но сейчас уже что? Надо сказать, что "Автомобилист" заслуженно выиграл, очень хорошо играли, системная команда. Молодцы, с победой их.

    Естественно, все расстроены. Не вспомню уже, что тренер после матча говорил, просто поблагодарил за сезон. Всё равно все старались, равнодушных не было. У нас был отличный коллектив. В любом случае это был трудный сезон, просто поблагодарили за работу. Надеюсь, будем сильнее», — сказал Толчинский Чемпионату.

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    • Напомним, что в 5-м матче серии плей-офф КХЛ «Автомобилист» отыгрался по ходу матча с 2:4 и завершил встречу победой (5:4). Счет в серии — 4:1 в пользу екатеринбургской команды.

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