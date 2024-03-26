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    Терещенко: У «Автомобилиста» и «Трактора» все четыре звена на очень высоком уровне

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист СКА Трактор Динамо
    Экс-нападающий московского «Динамо» Алексей Терещенко рассказал о выходе «Трактора» и «Автомобилиста» в полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

    «Автомобилист»
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    «Автомобилист»

    «Положительный ли сигнал, что команды типа "Трактора" и "Автомобилиста" заходят так далеко? В "Автомобилисте" же топ-игроки есть.

    Чем отличается топ-клуб от не топ-клуба? Тем, что они не так высоко были в регулярном чемпионате? Подбор игроков-то у "Автомобилиста" очень приличный. Все четыре звена на очень высоком уровне — так же, как и у Трактора», — сказал Терещенко Чемпионату.

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    • Напомним, что «Автомобилист» прошел СКА во 2-м раунде плей-офф КХЛ со счетом в серии 4:1. «Трактор» оказался сильнее московского «Динамо» (счет в серии 4:0).

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