Терещенко: У «Автомобилиста» и «Трактора» все четыре звена на очень высоком уровне

Экс-нападающий московскогорассказал о выходев полуфинал розыгрыша Кубка Гагарина.

«Положительный ли сигнал, что команды типа "Трактора" и "Автомобилиста" заходят так далеко? В "Автомобилисте" же топ-игроки есть.

Чем отличается топ-клуб от не топ-клуба? Тем, что они не так высоко были в регулярном чемпионате? Подбор игроков-то у "Автомобилиста" очень приличный. Все четыре звена на очень высоком уровне — так же, как и у Трактора», — сказал Терещенко Чемпионату.

Напомним, что «Автомобилист» прошел СКА во 2-м раунде плей-офф КХЛ со счетом в серии 4:1. «Трактор» оказался сильнее московского «Динамо» (счет в серии 4:0).