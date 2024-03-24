«Колорадо» — «Питтсбург»: счет матча 5:4 ОТ, обзор голов

«Колорадо» Фото: globallookpress.com
Сначала 4 шайбы забросили «пингвины». Голы записали на свой счет Ессе Пульюярви, Брайан Раст, Сидни Кросби и Пьер-Оливье Жозеф.
Затем «Колорадо» удалось отыграться все 4 шайбы благодаря голам Шона Уокера, Якова Тренина, Джонатана Друена и Натана Маккиннона.
Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказались хозяева. Победную шайбу забросил Джонатан Друен, который оформил дубль.
После этого матча «Колорадо» занимает 2-е место в таблице Запада с 97-ю очками в активе. «Питтсбург» — на 13-й позиции Востока (70 баллов).