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    Карбери о победе «Вашингтона»: Игроки справились и снова нашли путь к победе

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз
    Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери высказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (7:6 Б).

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    «Игроки справились и снова нашли путь к победе. Они всегда продолжают бороться и находить способы набирать очки. И это то, что эта команда на протяжении всего сезона делала не хуже любого другого клуба, который я тренировал», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир.

    В этом матче одной заброшенной шайбой отличился нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Форварду осталось забросить 48 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

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