Карбери о победе «Вашингтона»: Игроки справились и снова нашли путь к победе

Главный тренервысказался о победе своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с(7:6 Б).

«Игроки справились и снова нашли путь к победе. Они всегда продолжают бороться и находить способы набирать очки. И это то, что эта команда на протяжении всего сезона делала не хуже любого другого клуба, который я тренировал», — приводит слова Карбери журналист Тарик Эль-Башир.

В этом матче одной заброшенной шайбой отличился нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Форварду осталось забросить 48 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ.

«Вашингтон Кэпиталс» занимает 9-е место в таблице Востока с 77-ю очками в активе, отставая от зоны плей-офф на 1 балл.