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    Рябыкин: Я не верю, что СКА может с сухим счетом проиграть серию

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Автомобилист
    Экс-тренер «Витязя» и «Авангарда» Дмитрий Рябыкин рассказал о шансах СКА спасти серию 2-го раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом», в которой армейцы проигрывают со счетом 0:3.

    Дмитрий Рябыкин
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    Дмитрий Рябыкин

    «Нынешний плей-офф уникален по своей непредсказуемости. Столько неожиданных результатов не было за предыдущие 15 сезонов КХЛ. До сих пор не верится, что СКА уступает в серии "Автомобилисту" со счётом 0-3, причём кажется, что сами участники в это мало верят. В истории КХЛ лишь СКА, кстати, спасал серию, начав её с трёх поражений кряду. И тут я бы сказал, что ещё не всё ясно.

    В субботу СКА выйдет на лёд арены в Екатеринбурге как на последний бой. Лично я не верю, что армейцы могут с сухим счётом проиграть серию. Они должны брать четвёртый матч и возвращать серию домой, в Санкт-Петербург. Сейчас у СКА нет права на ошибку.

    Если говорить о трёх сыгранных матчах, в целом армейцы выглядят неплохо, но пока преодолеть плотную оборону не получается. Подопечные Николая Заварухина играют предельно строго, очень дисциплинированно, ждут ошибок соперника, и, как ни странно, в каждом из трёх матчей они этого дожидались.

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    • Игрокам СКА нужно более активно играть, лезть на пятак, создавать остроту перед воротами Аликина, который великолепно проводит нынешний плей-офф», — сказал Рябыкин Чемпионату.

    Напомним, что 21-го марта в рамках 3-го матча 2-го раунда плей-офф КХЛ «Автомобилист» одолел СКА в овертайме (2:1). Победный гол записал на свой счет нападающий екатеринбургской команды Кертис Валк.

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