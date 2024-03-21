Каменский: Каждая игра Овечкина — это какой-то рекорд

Обладатель Кубка Стэнливысказался о результативности капитана «Вашингтона»в недавних матчах регулярного чемпионата

Минувшей ночью 38-летний Овечкин забросил две шайбы в матче против «Торонто» (3:7).

«Овечкин — лидер команды, он ведет за собой коллектив. Он главный герой в команде. Как он будет играть — так будет играть весь "Вашингтон Кэпиталз".

Сейчас каждая игра у Саши — это какой-то рекорд, какое-то достижение. Это его личные показатели, которым мы, естественно, должны радоваться», — приводит слова Каменского «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 65 матчей и набрал 54 (23+31) очка.