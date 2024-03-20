НХЛ. «Тампа-Бэй» одолела «Вегас», «Миннесота» победила «Анахайм», «Филадельфия» — «Торонто»

«Бостон» — «Оттава» — 6:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Бостон» — «Оттава» — 6:2 (2:0, 1:2, 3:0)
Голы: Пастрняк — 42 (Грызлик, Заха), 8:27 — 1:0. Пастрняк — 43, 11:23 — 2:0. Пинто — 7 (бол., Жиру, Шабо), 33:08 — 2:1. Бразо — 2 (бол., Шаттенкирк, Гики), 38:51 — 3:1. Ткачак — 31 (Чикран, Батерсон), 39:56 — 3:2. Пастрняк — 44 (Шаттенкирк, Хейнен), 44:43 — 4:2. Боквист — 5 (Бишер, Шаттенкирк), 45:08 — 5:2. Бразо — 3 (бол., Дебраск, Гики), 58:06 — 6:2Вратари: Ульмарк — КорписалоШтраф: 10 — 16Броски: 26 (6+11+9) — 32 (5+23+4)
«Детройт» — «Коламбус» — 4:3 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Коламбус» — 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Веренски — 5, 5:56 — 0:1. Тексье — 11 (Веренски, Северсон), 13:43 — 0:2. Раймонд — 23 (бол., Фаббри, Кейн), 22:57 — 1:2. Зайдер — 8 (Чиаро, Расмуссен), 24:23 — 2:2. Марченко — 18 (бол., Веренски, Годро), 44:26 — 2:3. Раймонд — 24 (Кейн, Гостисбеер), 59:47 — 3:3. Кейн — 15 (Дебринкэт, Зайдер), 60:48 — 4:3Вратари: Раймер (58:18 — 58:50, 59:04 — 59:47) — ТарасовШтраф: 4 — 16Броски: 27 (5+10+10+2) — 35 (20+7+8+0)
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 5:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Джерси» — «Питтсбург» — 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Голы: Мерсер — 18 (Носек, Палат), 5:35 — 1:0. Петтерссон — 4 (Бантинг, Ракелль), 27:16 — 1:1. Майер — 20 (бол., Л. Хьюз, Братт), 34:20 — 2:1. Хольц — 15 (Д. Хьюз, Л. Хьюз), 48:58 — 3:1. Мерсер — 19 (Носек, Палат), 49:14 — 4:1. Майер — 21 (бол., Братт, Д. Хьюз), 56:53 — 5:1. Раст — 20 (Кросби), 57:15 — 5:2Вратари: Аллен — Джерри (57:29 — 59:17)Штраф: 4 — 6Броски: 38 (15+9+14) — 38 (12+18+8)
«Филадельфия» — «Торонто» — 4:3
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Торонто» — 4:3 (1:0, 2:0, 1:3)
Голы: Типпетт — 25 (Йорк, Фрост), 0:19 — 1:0. Санхейм — 10 (Хэтэуэй), 20:56 — 2:0. Фрост — 12 (Аттард), 36:26 — 3:0. Нюландер — 37 (бол., Мэттьюс, Таварес), 41:11 — 3:1. Бертуцци — 14 (Райлли, Таварес), 50:16 — 3:2. Лотон — 10 (Типпетт), 53:00 — 4:2. Таварес — 22 (Бертуцци, Мэттьюс), 57:50 — 4:3Вратари: Эрссон — Самсонов (57:09 — 57:50, 58:01)Штраф: 11 — 9Броски: 30 (8+15+7) — 30 (7+11+12)
«Рейнджерс» — «Виннипег» — 2:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Рейнджерс» — «Виннипег» — 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)
Голы: Шайфли — 20 (Иафалло, Шмидт), 24:04 — 0:1. Веннберг — 10 (бол., Лафренье, Рословик), 29:30 — 1:1. Коннор — 30 (бол., Монахэн, Тоффоли), 32:18 — 1:2. Шайфли — 21, 37:55 — 1:3. Лафренье — 20 (Фокс, Трочек), 58:06 — 2:3. Шайфли — 22 (п.в., Моррисси, Монахэн), 59:51 — 2:4Вратари: Шестеркин (57:11 — 58:06, 58:22 — 59:51) — ХеллибакШтраф: 6 — 4Броски: 40 (13+11+16) — 27 (9+11+7)
«Айлендерс» — «Каролина» — 1:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Каролина» — 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)
Голы: Джарвис — 24 (Шей, Гюнцель), 12:48 — 0:1. Джарвис — 25 (Гюнцель, Слэвин), 14:53 — 0:2. Нечас — 22 (бол., Кузнецов, Шей), 19:58 — 0:3. Палмиери — 22 (Нельсон, Хорват), 44:30 — 1:3. Гюнцель — 25 (п.в., Ахо), 56:22 — 1:4Вратари: Сорокин (55:36 — 56:22) — КочетковШтраф: 7 — 7Броски: 31 (8+11+12) — 34 (14+11+9)
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 8:2
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нэшвилл» — «Сан-Хосе» — 8:2 (1:1, 3:1, 4:0)
Голы: Йоси — 18 (Макдона, Форсберг), 11:18 — 1:0. Гранлунд — 10 (Костин, Ферраро), 17:18 — 1:1. Ферраро — 2 (Бордело, Бэйли), 25:46 — 1:2. Зукер — 11 (Сиссонс, Макдона), 29:37 — 2:2. Маккэррон — 10 (Шервуд, Йоси), 35:26 — 3:2. Евангелиста — 15 (Йоси, Форсберг), 37:50 — 4:2. Маккэррон — 11 (Шервуд), 50:35 — 5:2. Янковски — 4 (Бэрри, Бовилье), 54:13 — 6:2. Форсберг — 36 (Нюквист, Макдона), 54:43 — 7:2. Новак — 15 (Шервуд, Янковски), 56:16 — 8:2Вратари: Сарос — ХронаШтраф: 2 — 4Броски: 40 (17+9+14) — 20 (8+9+3)
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:4 (1:1, 2:2, 0:1)
Голы: Рантанен — 35 (Маккиннон, Макар), 6:36 — 0:1. Уокер — 6 (Перунович, Фолк), 8:48 — 1:1. Торопченко — 14 (Фолк, Уокер), 24:44 — 2:1. Миттельштадт — 16 (Жирар, Друэн), 26:41 — 2:2. Шенн — 15 (Нейберс), 28:43 — 3:2. Рантанен — 36 (бол., Друэн, Ничушкин), 38:46 — 3:3. Рантанен — 37 (Ничушкин), 44:15 — 3:4Вратари: Биннингтон (58:15) — АннуненШтраф: 6 — 6Броски: 33 (10+13+10) — 35 (16+14+5)
«Эдмонтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Эдмонтон» — «Монреаль» — 3:2 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 1:0)
Голы: Макдэвид — 26 (Экхольм), 9:20 — 1:0. Хенрик — 18 (Экхольм, Бушар), 34:55 — 2:0. Сузуки — 27 (Слафковски, Савар), 40:32 — 2:1. Гуле — 5 (Эванс, Харрис), 44:43 — 2:2. Драйзайтль — 32 (бол., Макдэвид, Нерс), 63:18 — 3:2Вратари: Пикар — МонтембоШтраф: 11 — 15Броски: 31 (7+9+9+6) — 25 (8+10+7+0)
«Анахайм» — «Миннесота» — 0:4
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Анахайм» — «Миннесота» — 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Голы: Хартман — 18 (Фолиньо, Болди), 20:35 — 0:1. Меррилл — 4 (Годро, Хуснутдинов), 21:56 — 0:2. Капризов — 36 (бол., Хартман, Болди), 31:50 — 0:3. Луккини — 2 (Бекман), 53:03 — 0:4Вратари: Гибсон — ГуставссонШтраф: 10 — 6Броски: 27 (6+10+11) — 32 (9+9+14)