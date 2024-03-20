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    Мартемьянов: Мы перевернем это мнение, что Дальний Восток — задворки хоккея, надо убирать это все

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Амур
    Главный тренер «Амура» Андрей Мартемьянов высказался о том, что игроки не охотно едут на Дальний Восток.

    Андрей Мартемьянов
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    Андрей Мартемьянов

    «Сделаны ли предложения Коршкову и Шевченко? Менеджмент работает, моё желание продолжить с ними работу я не скрывал. Там уже как договорятся по контракту.

    Важный момент — сохранить костяк команды, потому что она собрана была со всей России-матушки: кто готов, кто не готов, приезжайте. Ещё в головах игроков и в пересудах между собой было: ой, Дальний Восток, что там делать, какая-то команда "Амур". Я всё это прекрасно слышал и знаю, что было.

    Сейчас парни формируют другое мнение о команде и о Дальнем Востоке, это они делают и руководство клуба со своим пристальным вниманием. Руководство края очень внимательно относится к команде, я им за это благодарен.

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    • Надеюсь, мы перевернём это мнение, что Дальний Восток — задворки хоккея, надо убирать это всё и делать серьёзный клуб, чтобы народ ехал и играл сюда», — сказал Мартемьянов Чемпионату.

    В нынешнем сезоне «Амур» вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ в серии с магнитогорским «Металлургом» (счет в серии — 2:4).

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