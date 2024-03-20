Мартемьянов: Мы перевернем это мнение, что Дальний Восток — задворки хоккея, надо убирать это все

Главный тренервысказался о том, что игроки не охотно едут на Дальний Восток.

«Сделаны ли предложения Коршкову и Шевченко? Менеджмент работает, моё желание продолжить с ними работу я не скрывал. Там уже как договорятся по контракту.

Важный момент — сохранить костяк команды, потому что она собрана была со всей России-матушки: кто готов, кто не готов, приезжайте. Ещё в головах игроков и в пересудах между собой было: ой, Дальний Восток, что там делать, какая-то команда "Амур". Я всё это прекрасно слышал и знаю, что было.

Сейчас парни формируют другое мнение о команде и о Дальнем Востоке, это они делают и руководство клуба со своим пристальным вниманием. Руководство края очень внимательно относится к команде, я им за это благодарен.

Надеюсь, мы перевернём это мнение, что Дальний Восток — задворки хоккея, надо убирать это всё и делать серьёзный клуб, чтобы народ ехал и играл сюда», — сказал Мартемьянов Чемпионату.

В нынешнем сезоне «Амур» вылетел в 1-м раунде плей-офф КХЛ в серии с магнитогорским «Металлургом» (счет в серии — 2:4).