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    Князев: Не ожидал, что «Ак Барс» закончит сезон в первом раунде, да еще и с таким счетом в серии

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс
    Обладатель Кубка Гагарина Кирилл Князев в эксклюзивном интервью для LiveSport.Ru высказался о неудачном выступлении казанского «Ак Барса» в этом сезоне КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    Напомним, что «Ак Барс» в серии первого раунда Кубка Гагарина проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:4.

    «Действительно, Казань в этом сезоне играла очень нестабильно, были серии поражений и побед. Одна из причин — ситуация внутри команды. Но чтобы сказать точно, нужно находиться в клубе — со стороны можно говорить все что угодно. Честно скажу — не ожидал, что Казань закончит сезон в первом раунде, да еще и с таким счетом в серии.

    Отставка Билялетдинова? Я пока не слышал официальной информации. Но если окажется действительно так, вероятно, Билялетдинов примет решение о завершении тренерской карьеры. Так как в Казани всегда ставятся максимальные задачи, руководству клуба будет непросто найти замену этому специалисту», заявил Князев.

    Полностью интервью с Князевым читайте по этой ССЫЛКЕ.

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