Тренер «Динамо» Кудашов: Были уже ближе

Главный тренер московского «Динамо»после матча рассказал о своих впечатлениях после второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина против «Трактором» (4:5 ОТ).

«Равная игра, то мы владели преимуществом, то соперник. Неслучайно, что она закончилась в овертайме. Будем искать пути к победе, потому что не всё у нас получается, как бы нам хотелось. Но уже ближе. Готовимся.

Что произошло при пятой пропущенной шайбе? Если честно, то не видел момент, и пока не готов детально разбирать.

Психологическая составляющая теперь выходит на первый план? Там и помимо психологии, ещё много нюансов, которые надо исправлять», — рассказал Кудашов «Чемпионату».

После двух матчей «Трактор» повел в серии со счетом 2:0. Третья игра пройдет в Челябинске 20 марта.