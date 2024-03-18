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    Тренер «Динамо» Кудашов: Были уже ближе

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов после матча рассказал о своих впечатлениях после второго матча четвертьфинала Кубка Гагарина против «Трактором» (4:5 ОТ).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Равная игра, то мы владели преимуществом, то соперник. Неслучайно, что она закончилась в овертайме. Будем искать пути к победе, потому что не всё у нас получается, как бы нам хотелось. Но уже ближе. Готовимся.

    Что произошло при пятой пропущенной шайбе? Если честно, то не видел момент, и пока не готов детально разбирать.

    Психологическая составляющая теперь выходит на первый план? Там и помимо психологии, ещё много нюансов, которые надо исправлять», — рассказал Кудашов «Чемпионату».

    После двух матчей «Трактор» повел в серии со счетом 2:0. Третья игра пройдет в Челябинске 20 марта.

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