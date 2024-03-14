НХЛ. «Эдмонтон» разгромил «Вашингтон», гол Ничушкина принес победу «Колорадо»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 3:1

Для «Блюз» это вторая победа кряду в регулярном чемпионате.

Российский форвард Алексей Торопченко отметился заброшенной шайбой.

У хозяев теперь стало 71 очко, они идут на девятой позиции в Западной конференции. Гости располагаются позицией выше с 77 баллами.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) Голы: Торопченко — 13 (Ледди, Уокер), 17:30 — 1:0. Нейберс — 21 (Фолк, Болдюк), 21:57 — 2:0. Саад — 20 (Парэйко, Хэйс), 50:26 — 3:0. Кемпе — 21 (Даути, Тюркотт), 53:08 — 3:1Вратари: Биннингтон — Тэлбот (56:33 — 57:14, 57:27)Броски: 30 (9+14+7) — 41 (14+14+13)Броски: 30 (9+14+7) — 41 (14+14+13)Наши: Бучневич (17.13/1/0), Торопченко (10.57/2/+1) — Гавриков (18.52/0/-2)

«Виннипег» — «Нэшвилл» — 2:4

«Нэшвилл» легко обыграл на выезде «Виннипег», ведя уже к 42-й минуте со счетом 4:0.

На счету форварда хозяев Владислава Наместникова голевая передача.

После этой победы у «Нэшвилл» стало 80 очков, он идет на шестом месте в Западной конференции. «Виннипег» занимает третью строчку с 87 очками.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Нэшвилл» — 2:4 (0:2, 0:0, 2:2) Голы: Нюквист — 18 (Йоси, Сарос), 6:38 — 0:1. Шервуд — 9 (Йоси, Смит), 14:32 — 0:2. Форсберг — 34 (Нюквист, Макдона), 41:29 — 0:3. Зукер — 10 (Сиссонс), 41:51 — 0:4. Иафалло — 10 (Диллон, Наместников), 53:12 — 1:4. Эпплтон — 11 (бол., Миллер, Самберг), 59:49 — 2:4Вратари: Хеллибак (57:36 — 59:04) — СаросБроски: 29 (10+7+12) — 38 (10+19+9)Штраф: 6 — 6Наши: Наместников (13.22/0/-1) — —

«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 7:2

«Ойлерз» легко обыграли на своем льду столичный клуб. Для «Кэпиталз» это поражение стало вторым подряд.

Александр Овечкин отметился голевой передачей. Его партнер по «Вашингтону» Иван Мирошниченко забросил первую шайбу.

«Эдмонтон» сейчас с 83 очками идет пятым на «Западе». «Вашингтон» с 69 очками лишь десятый на «Востоке».

НХЛ. Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Вашингтон» — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0) Голы: Драйзайтль — 31 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:36 — 1:0. Макдэвид — 25 (бол., Бушар, Драйзайтль), 6:58 — 2:0. Мирошниченко — 2, 8:30 — 2:1. Макмайкл — 13 (бол., Овечкин, Пачиоретти), 10:55 — 2:2. Хаймэн — 46 (Макдэвид, Кулак), 11:24 — 3:2. Хаймэн — 47 (Нюджент-Хопкинс), 34:13 — 4:2. Хаймэн — 48 (бол., Бушар, Драйзайтль), 39:08 — 5:2. Фогеле — 15 (Маклеод, Драйзайтль), 50:43 — 6:2. Браун — 1 (Кейн, Хенрик), 51:00 — 7:2Вратари: Скиннер — КемперБроски: 37 (10+11+16) — 25 (5+10+10)Штраф: 8 — 8Наши: — — Мирошниченко (12.05/1/-1), Овечкин (20.17/7/0)

«Ванкувер» — «Колорадо» — 3:4 ОТ

«Лавины» в овертайме смогли сломить сопротивление «Кэнакс», уступая по ходу встречи со счетом 0:3.

Шайбы в составе хозяев забрасывали Илья Михеев, Джей Ти Миллер и Никита Задоров, россиянин также добавил ассист.

В основное время за «Колорадо» отличились Микко Рантанен, Нэйтан Маккиннон и Росс Колтон. В овертайме победную шайбу забросил российский форвард Валерий Ничушкин.

«Ванкувер» продолжает лидировать в Западной конференции с 92 очками после 67 матчей. «Колорадо» (89) идет следом за ним.

Актуальную таблицу НХЛ можно посмотреть по ссылке.