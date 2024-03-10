Заварухин: В каких-то мелочах «Салават» доминировал, но мы сыграли правильно

Главный тренер челябинскогоподвел итог матча против(4:2).

«Тяжёлая серия, хороший соперник. В каких-то мелочах "Салават" доминировал, но мы сыграли правильно, в тот хоккей, который на сегодняшний момент нам приносит результат. Мы добились этого результата. Сегодня первый период немного проспали, сделали ненужные ошибки, но затем сильно добавили. Были предпосылки для этого, о которых я не хотел бы говорить.

Что говорил перед вторым периодом? Да тут ребята сами завелись, не хотелось никому снова в Уфу ехать. Все молодцы, классный гол забили, все линии работали. "Салават" всё равно в начале игры пытался грубо играть, на грани фола, но ребята вытерпели. Мы сделали акцент на том, чтобы не вестись на провокации.

Все игры в серии были тяжёлые, сложно выделить какую-то. Да, соперник обычно действовал первым номером, но мы за счёт правильных действий и правильной тактики добились победы в серии», — приводит слова Заварухина «Чемпионат».

«Трактор» в пятый раз в своей истории выиграл серию первого раунда плей-офф и вышел во второй раунд Кубка Гагарина.