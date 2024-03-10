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    Тарасенко оценил свой первый дубль в составе «Флориды»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Калгари Флэймз
    Форвард «Флориды» Владимир Тарасенко оценил свои первые голы в составе «Пантерз» в матче с «Калгари» (5:1).

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    Хоккеист отметился дублем и результативной передачей во втором матче за клуб после обмена из «Оттавы».

    «Не скрою, это было приятно и стало своего рода облегчением. Это поможет мне лучше понять своих одноклубников и то, как играет команда. Я чувствовал себя более комфортно по ходу игры.

    Было приятно присоединиться к этой команде. Все вокруг были очень добры ко мне. Я начинаю лучше чувствовать свою роль и понимать, за что я отвечаю на льду. Если я не буду выполнять свои обязанности, то это только моя вина. Не так уж и сложно понять систему игры», — цитирует Тарасенко пресс-служба клуба.

    Ранее Тарасенко был признан третьей звездой игрового дня.

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    В текущем сезоне на счету Тарасенко 44 (19+25) очка в 59 матчах.

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