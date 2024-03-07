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    Вирджил Ван Дейк и Дарвин Нуньес«Спарта» — «Ливерпуль». Онлайн
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    Защитник «Флориды» о Тарасенко: Я думаю, что он один из тех парней, которые были нам нужны

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Флорида Пантерз Оттава Сенаторз
    Защитник «Флориды» Нико Миккола поделился мнением о переходе российского нападающего Владимира Тарасенко из «Оттавы» в стан «пантер».

    Владимир Тарасенко
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    Владимир Тарасенко

    «Он отличный и забавный парень, который может забить шайбу. Он хороший игрок. Это потрясающе.

    Я думаю, что он один из тех парней, которые были нам нужны. Он может забить, как в формате "5 на 5" или при игре в большинстве. Хорошо, что он здесь», — приводит слова Микколы журналист Джеймсон Олив.

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    • Тарасенко дебютирует за «Флориду» после перехода в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией».

    В нынешнем сезоне российский нападающий провел 57 матчей за «Оттаву», забросил 17 шайб и сделал 24 голевые передачи.

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