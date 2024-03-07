Защитник «Флориды» о Тарасенко: Я думаю, что он один из тех парней, которые были нам нужны

Защитникподелился мнением о переходе российского нападающегоизв стан «пантер».

«Он отличный и забавный парень, который может забить шайбу. Он хороший игрок. Это потрясающе.

Я думаю, что он один из тех парней, которые были нам нужны. Он может забить, как в формате "5 на 5" или при игре в большинстве. Хорошо, что он здесь», — приводит слова Микколы журналист Джеймсон Олив.

Тарасенко дебютирует за «Флориду» после перехода в следующем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией».

В нынешнем сезоне российский нападающий провел 57 матчей за «Оттаву», забросил 17 шайб и сделал 24 голевые передачи.