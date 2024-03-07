Кравец о поражении «Авангарда»: Сами не забили моменты, слишком много неоправданных удалений

Главный тренервысказался о поражении своей команды в 4-м матче серии плей-офф КХЛ с(1:4).

«Довольно хорошо начали игру, было несколько моментов. Надо их использовать, тогда бы игра сложилась по-другому. Потом вот эти ошибки…

Сами не забили моменты, слишком много неоправданных удалений, от этого мы только устаём. Ну и в большинстве надо забивать. В принципе, на выезде одну игру взяли, надо исходить из позитива», — передает слова Кравца Чемпионат.

После этого матча счет в серии 3:1 в пользу «Авангарда». Пятый матч 1-го раунда плей-офф между омичами и «Ладой» состоится 9-го марта в Омске.