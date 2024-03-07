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    Генменеджер «Миннесоты» заявил, что Хуснутдинов может дебютировать за клуб в ближайшее время

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Миннесота Уайлд КХЛ Сочи
    Журналисты сайта The Athletic рассказал о примерных сроках дебюта нападающего Марата Хуснутдинов за «Миннесоту».

    Марат Хуснутдинов
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    Марат Хуснутдинов

    «Герин подтвердил, что Хуснутдинов сыграет "сразу же, как приедет", но команда осознаёт тот факт, что ему нужно привыкнуть к новой обстановке и получить время для тренировок.

    Кроме того, "Уайлд" пока не уверены, как часто он тренировался с тех пор, как в конце февраля закончился его сезон в КХЛ», — написали журналисты сайта The Athletic.

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    • Регулярный чемпионат нынешнего сезона КХЛ Хуснутдинов провел в «Сочи», где провел 49 матчей и набрал 20 (6+14) очков. Уже 28-го февраля форвард подписал контракт новичка с «Миннесотой».

    Напомним, что «Уайлд» выбрали Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ — 2020 под общим 37-м номером.

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