Генменеджер «Миннесоты» заявил, что Хуснутдинов может дебютировать за клуб в ближайшее время

Журналисты сайта The Athletic рассказал о примерных сроках дебюта нападающегоза

«Герин подтвердил, что Хуснутдинов сыграет "сразу же, как приедет", но команда осознаёт тот факт, что ему нужно привыкнуть к новой обстановке и получить время для тренировок.

Кроме того, "Уайлд" пока не уверены, как часто он тренировался с тех пор, как в конце февраля закончился его сезон в КХЛ», — написали журналисты сайта The Athletic.

Регулярный чемпионат нынешнего сезона КХЛ Хуснутдинов провел в «Сочи», где провел 49 матчей и набрал 20 (6+14) очков. Уже 28-го февраля форвард подписал контракт новичка с «Миннесотой».

Напомним, что «Уайлд» выбрали Хуснутдинова во втором раунде драфта НХЛ — 2020 под общим 37-м номером.