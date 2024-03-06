Назаров: Уровень таланта Кузнецова непоколебим, в России такого профессионала в любом случае всегда ждут

Известный тренервысказался о ситуации с нападающим

«Хочу передать привет своему давнему челябинскому другу и земляку Евгению Кузнецову. Всё в этой жизни случается, контракт у Жени хороший, конечно, его надо отрабатывать. Кузнецов прошёл драфт отказов, откуда его никто не забрал. Ничего страшного, мы видели, что даже в АХЛ Женя приехал с хорошим настроением. До дедлайна в НХЛ осталось совсем немного времени, усиление в лице Кузнецова никому не помешает, главное разобраться с условиями сделки.

Практика показывает: чтобы у спортсмена открылось второе дыхание, ему для начала надо обнулиться, требуется перезагрузка. Желаем Жене удачи, ни в коем случае нельзя думать о завершении карьеры, силы и настрой ещё есть. Уровень таланта Кузнецова непоколебим, в России такого профессионала в любом случае всегда ждут», — цитирует Назарова «Чемпионат».

Напомним, Кузнецов находился программе помощи игрокам НХЛ и после ее окончания был выставлен руководством столичного клуба на драфт отказов, где им никто не заинтересовался.

Согласно правилам, Кузнецов должен отправится в фарм-клуб «Вашингтона» «Херши Беарс», выступающий в АХЛ.