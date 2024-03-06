Журналист: Хуснутдинов сможет приехать в Миннесоту уже на этой неделе

Журналистрассказал о том, когда экс-нападающийприсоединится к

«Его ожидание очереди в консульстве США в Казахстане было ускорено, и, как ожидается, встреча произойдёт завтра. Есть надежда, что он сможет приехать в Миннесоту позже на этой неделе», — написал Руссо на своей странице в соц. сети.

Напомним, что Хуснутдинов расторг контракт с «Сочи» после окончания регулярного чемпионата КХЛ нынешнего сезона. Форвард провел 49 матчей за южан и набрал 20 (6+14) очков.

«Миннесота» занимает 12-е место в таблице Западной конференции с 64 очками в активе после 62-х сыгранных матчей.