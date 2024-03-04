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    Жамнов: Выполнили задание, сыграли правильно, от этого результат

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    Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов подвел итог матча против «Северстали» (7:3).

    Алексей Жамнов
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    Алексей Жамнов

    «Тяжёлая игра, ребята молодцы, выполнили задание, сыграли правильно, от этого результат. Была установка сыграть правильно все 60 минут. Мы играли в гостях, задача была начать сконцентрированно, а не так, как предыдущий матч. Сегодня играли первым номером.

    Мы справились, результат есть. Мы говорили с ребятами после прошлого матча, что не было злости, жадности на голы. Много играли по периметру, не было поддержки. Сегодня все нападающие старались забить, была агрессия, лезли на ворота, отсюда семь голов. Побеждает и проигрывает команда. От каждого зависит результат», — приводит слова Жамнова «Чемпионат».

    Счет в серии 1/8 финала Кубка Гагарина стал 2-1 в пользу «Спартака». Следующий матч серии состоится вновь в Череповце в среду, 6 марта. Начало — 19:30 мск.

    В первых двух играх в Москве команды обменялись победами — первая игра осталась за «Спартаком» (3:2), а вторая за «Северсталью» (2:1).

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