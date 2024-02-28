Кручинин о непопадании в состав «Торпедо»: Никаких конфликтов нет, чисто рабочие моменты

Нападающийпрокомментировал решение тренерского штаба нижегородцев не ставить форвард в состав команды на матчи плей-офф.

«Хотел бы попросить всех болельщиков ХК "Торпедо" не обсуждать сейчас внутреннюю кухню команды, а бросить все силы на поддержку ребят! Команде нужна вашa поддержка!

Только позитив и поддержка! Никаких конфликтов

нет, чисто рабочие моменты! Давайте вместе верить в команду и болеть за ребят! Всем добра и здоровья», — написал Кручинин на своей странице в соц. сетях.

В нынешнем сезоне Кручинин провел 55 матчей и набрал 24 (14+10) очка при показателе полезности «-8».

Напомним, что «Торпедо» встретится со СКА в 1-м раунде плей-офф КХЛ. Стартовый поединок состоится 1-го марта в 19:30 мск.