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    Кручинин о непопадании в состав «Торпедо»: Никаких конфликтов нет, чисто рабочие моменты

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Торпедо СКА
    Нападающий «Торпедо» Алексей Кручинин прокомментировал решение тренерского штаба нижегородцев не ставить форвард в состав команды на матчи плей-офф.

    Алексей Кручинин
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    Алексей Кручинин

    «Хотел бы попросить всех болельщиков ХК "Торпедо" не обсуждать сейчас внутреннюю кухню команды, а бросить все силы на поддержку ребят! Команде нужна вашa поддержка!

    Только позитив и поддержка! Никаких конфликтов
    нет, чисто рабочие моменты! Давайте вместе верить в команду и болеть за ребят! Всем добра и здоровья», — написал Кручинин на своей странице в соц. сетях.

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    • В нынешнем сезоне Кручинин провел 55 матчей и набрал 24 (14+10) очка при показателе полезности «-8».

    Напомним, что «Торпедо» встретится со СКА в 1-м раунде плей-офф КХЛ. Стартовый поединок состоится 1-го марта в 19:30 мск.

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