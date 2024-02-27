Плющев: ЦСКА — главное разочарование регулярки КХЛ

Бывший главный тренер сборной Россииоценил выступление московскогов регулярном чемпионате

ЦСКА занял шестое место в Западной конференции. В первом раунде плей-офф КХЛ команда Сергея Федорова сыграет с ярославским «Локомотивом».

«Разочарование регулярки — столичные армейцы. Съехали вниз. Когда у команды такой состав, когда она имеет реально один из сильнейших составов, играют просто нехотя. Сегодня играем, завтра нет.

Я как воспитанник ЦСКА, не понимаю фразы, что они устали от побед. Как от них можно устать?

ЦСКА для меня родной клуб, и шестое место несвойственно такому великому клубу. Не все хоккеисты осознают, в свитере какого клуба они играют.

И касается это не только игроков, но и руководителей клуба», — приводит слова Плющева «Матч ТВ».