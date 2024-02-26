«Трактор» — «Амур»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛдома в овертайме победилсо счетом 4:3.

За хабаровчан отличились Дмитрий Шевченко, Кирилл Слепец и Иван Мищенко. В составе челябинцев забили Никита Сошников, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев, который также забросил шайбу в овертайме.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0) Голы: Ткачев — 11 (Карпухин, Щучинов), 9:19 — 1:0. Сошников — 10 (Дер-Аргучинцев, Бурдасов), 25:10 — 2:0. Дер-Аргучинцев — 17 (Сошников, Бурдасов), 25:35 — 3:0. Шевченко — 16 (бол., Дрозг, Гуркин), 38:08 — 3:1. Слепец — 8 (Гиздатуллин), 44:36 — 3:2. Мищенко — 5 (Шевченко, Дрозг), 49:45 — 3:3. Ткачев — 12, 60:16 — 4:3Вратари: Мыльников — БобковШтраф: 4 — 6Броски: 30 (6+14+9+1) — 26 (9+10+7+0)

«Трактор» набрал 80 очков и стал шестым в Восточной конференции. «Амур» вышел в плей-офф с восьмого места.