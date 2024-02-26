1-й таймРома — ТориноОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ромелу Лукаку«Рома» — «Торино». Онлайн
  • 20:25
    • Рублев с огромным трудом вышел во второй круг турнира в Дубае
  • 19:32
    • «Металлург» победил «Авангард» и выиграл Восточную конференцию КХЛ
  • 17:47
    • «МЮ» надеется продать Антони
  • 17:35
    • Де Брёйне не намерен покидать «Манчестер Сити» ради переезда в Саудовскую Аравию
  • 17:03
    • Захарян попал в заявку «Реал Сосьедада» на ближайший матч
    Все новости спорта

    «Трактор» в овертайме победил «Амур»

    «Трактор» — «Амур»: счет матча 4:3 ОТ, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Амур
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Трактор» дома в овертайме победил «Амур» со счетом 4:3.

    «Трактор»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Трактор»

    За хабаровчан отличились Дмитрий Шевченко, Кирилл Слепец и Иван Мищенко. В составе челябинцев забили Никита Сошников, Семен Дер-Аргучинцев и Владимир Ткачев, который также забросил шайбу в овертайме.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Трактор» (Челябинск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:3 ОТ (1:0, 2:1, 0:2, 1:0)
    Голы: Ткачев — 11 (Карпухин, Щучинов), 9:19 — 1:0. Сошников — 10 (Дер-Аргучинцев, Бурдасов), 25:10 — 2:0. Дер-Аргучинцев — 17 (Сошников, Бурдасов), 25:35 — 3:0. Шевченко — 16 (бол., Дрозг, Гуркин), 38:08 — 3:1. Слепец — 8 (Гиздатуллин), 44:36 — 3:2. Мищенко — 5 (Шевченко, Дрозг), 49:45 — 3:3. Ткачев — 12, 60:16 — 4:3Вратари: Мыльников — БобковШтраф: 4 — 6Броски: 30 (6+14+9+1) — 26 (9+10+7+0)

    «Трактор» набрал 80 очков и стал шестым в Восточной конференции. «Амур» вышел в плей-офф с восьмого места.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нас ждет засушливый футбол
  • «Рома» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Голы тут будут в большом количестве
  • «Фиорентина» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • «Динамо» Москва не упустит шанс возглавить Запад?
  • «Динамо» Москва — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.87
  • Экспресс дня 26 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Рома — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Фиорентина — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.91
  • Прогноз на матч Лутон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Мальорка
  • Футбол
  • Завтра в 23:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Блэкберн — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Лион — Страсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.26
  • Прогноз на матч Попырин — Хачанов
  • Теннис
  • Завтра в 15:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Медведев — Шевченко
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бои Прочие