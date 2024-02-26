«Салават Юлаев» — «Северсталь»: счет матча 4:3, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна своем льду обыгралсо счетом 4:3.

За уфимцев забили Иван Дроздов, оформивший хет-трик, и Глеб Кузьмин. За череповецкую команду шайбы забросили Руслан Абросимов, Илья Иванцов и Дмитрий Моисеев.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец) — 4:3 (2:1, 0:2, 2:0) Голы: Дроздов — 22 (Кузьмин), 15:48 — 1:0. Дроздов — 23, 16:16 — 2:0. Абросимов — 14 (Думбадзе, Грудинин), 18:16 — 2:1. Иванцов — 8 (бол., Ильин, Скоренов), 22:01 — 2:2. Моисеев — 11, 22:32 — 2:3. Дроздов — 24 (бол., Хмелевский, Шаров), 42:19 — 3:3. Кузьмин — 5 (Орлович-Грудков, Ефремов), 59:32 — 4:3Вратари: Самонов — Волков (59:38)Штраф: 10 — 4Броски: 27 (10+8+9) — 29 (10+12+7)

«Северсталь» завершила сезон заняв пятое место в таблице Запада КХЛ.

«Салават» набрал 90 очков в регулярном чемпионате и стал третьим в Восточной конференции.