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    Защитник СКА об итогах регулярного чемпионата: Не стоит переживать, что не взяли Кубок Континента

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    Защитник СКА Александр Никишин оценил игру своей команды в регулярном чемпионате нынешнего сезона КХЛ.

    Александр Никишин
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    Александр Никишин

    «Круто, что у меня получилось завершить сезон лучшим бомбардиром команды, что в историю вошёл, но на этом не стоит зацикливаться. Теперь задача в плей-офф себя показать.

    В целом мы провели хороший регулярный чемпионат, за исключением его начала. Не стоит переживать, что не взяли Кубок Континента, — все переживания остались в осени, когда мы находились за пределами кубковой зоны», — цитирует Никишина пресс-служба КХЛ.

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