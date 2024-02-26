Защитник СКА об итогах регулярного чемпионата: Не стоит переживать, что не взяли Кубок Континента

Защитникоценил игру своей команды в регулярном чемпионате нынешнего сезона КХЛ.

«Круто, что у меня получилось завершить сезон лучшим бомбардиром команды, что в историю вошёл, но на этом не стоит зацикливаться. Теперь задача в плей-офф себя показать.

В целом мы провели хороший регулярный чемпионат, за исключением его начала. Не стоит переживать, что не взяли Кубок Континента, — все переживания остались в осени, когда мы находились за пределами кубковой зоны», — цитирует Никишина пресс-служба КХЛ.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ СКА занял 2-е место в Западной конференции с 95-ю очками в активе.