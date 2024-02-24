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    Козырев: Со «Спартаком» столько удаляться, конечно, нельзя

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Спартак Северсталь
    Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев подвел итог матча против «Спартака» (3:5).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Интересный матч сложился. Сначала у "Спартака" было преимущество, в середине второго мы отодвинули игру от своих ворот. В концовке нас подвела недисциплинированность. С такой командой столько удаляться, конечно, нельзя.

    Как играть с соперником по плей-офф, чтобы не выдать все козыри? Мы старались играть на победу, видели, сколько болельщиков приехали из нашего города, не могли перед ними играть спустя рукава. Извлечём уроки из поражения и подправим то, что не получилось.

    Почему удалялись лидеры? Необязательные удаления, в чужой зоне. Нужно быть внимательнее и фокусироваться на том, чтобы не получать такие штрафы», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ.

    «Спартак» набрал 88 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 80 очками — на пятой строчке.

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