Козырев: Со «Спартаком» столько удаляться, конечно, нельзя

Главный тренер череповецкойподвел итог матча против(3:5).

«Интересный матч сложился. Сначала у "Спартака" было преимущество, в середине второго мы отодвинули игру от своих ворот. В концовке нас подвела недисциплинированность. С такой командой столько удаляться, конечно, нельзя.

Как играть с соперником по плей-офф, чтобы не выдать все козыри? Мы старались играть на победу, видели, сколько болельщиков приехали из нашего города, не могли перед ними играть спустя рукава. Извлечём уроки из поражения и подправим то, что не получилось.

Почему удалялись лидеры? Необязательные удаления, в чужой зоне. Нужно быть внимательнее и фокусироваться на том, чтобы не получать такие штрафы», — приводит слова Козырева пресс-служба КХЛ.

«Спартак» набрал 88 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 80 очками — на пятой строчке.