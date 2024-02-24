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    «Лада» уверенно переиграла «Барыс»

    «Барыс» — «Лада»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Барыс Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Лада» на выезде победила «Барыс» со счетом 4:1.

    «Лада»
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    «Лада»

    На голы Артема Бородкина, Карима Вафина, Сергея Шумакова и Алексея Волгина хозяева ответили точным ударом Понтуса Оберга.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Барыс» (Астана) — «Лада» (Тольятти) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)
    Голы: Бородкин — 1 (Михайлов, Шумаков), 20:52 — 0:1. Вафин — 1 (Романов), 23:51 — 0:2. Оберг — 17 (мен., Апальков), 26:23 — 1:2. Шумаков — 15 (М. Березин, Куликов), 54:17 — 1:3. Волгин — 3 (Шумаков), 56:38 — 1:4Вратари: Шутов — ПодъяпольскийШтраф: 8 — 6Броски: 34 (9+16+9) — 22 (3+8+11)

    «Лада» набрала 76 очков в 67 матчах и занимает седьмое место в Восточной конференции. «Барыс» потерпел четвертое поражение подряд и с 48 баллами после 67 игр располагается на 12-й строчке Востока.

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