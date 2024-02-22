Разин: Не люблю такие выражения, но на третий период команда выполнила установку

Главный тренервысказался о победе над(3:0).

«Неважный первый период — не знаю, с чем это связано. Провели хороший второй период. Здорово, что нас наконец-то прорвало в большинстве, долго не могли забить. Третий период — подготовка к плей-офф, когда важно играть по счёту. Не люблю такие выражения, но на третий период команда выполнила установку. Мы угадали с 13-м нападающим. Максим Мухаметов хорошо вписался. Сегодня варьировали сочетания, делали перестановки — они пошли на пользу.

После матча сказал команде: "Авангард" проиграл в дополнительное время. У нас осталось по два матча. При одинаковом количестве очков мы выше "Авангарда". Нам надо выиграть следующий матч. Поэтому молодёжи из "Стальных лисов" не будет», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Металлург» лидирует на «Востоке» с 91 очком после 66 матчей. «Амур» идет восьмым с 70 очками.