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    Разин: Не люблю такие выражения, но на третий период команда выполнила установку

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Амур
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о победе над «Амуром» (3:0).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Неважный первый период — не знаю, с чем это связано. Провели хороший второй период. Здорово, что нас наконец-то прорвало в большинстве, долго не могли забить. Третий период — подготовка к плей-офф, когда важно играть по счёту. Не люблю такие выражения, но на третий период команда выполнила установку. Мы угадали с 13-м нападающим. Максим Мухаметов хорошо вписался. Сегодня варьировали сочетания, делали перестановки — они пошли на пользу.

    После матча сказал команде: "Авангард" проиграл в дополнительное время. У нас осталось по два матча. При одинаковом количестве очков мы выше "Авангарда". Нам надо выиграть следующий матч. Поэтому молодёжи из "Стальных лисов" не будет», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

    «Металлург» лидирует на «Востоке» с 91 очком после 66 матчей. «Амур» идет восьмым с 70 очками.

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