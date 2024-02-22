«Металлург» — «Амур»: счет матча 3:0, обзор голов

Магнитогорскийне оставил шансовв матче регулярного чемпионата КХЛ, победив его со счетом 3:0.

Все шайбы были заброшены во втором периоде. На 37-й минуте счет открыл шведский защитникРобин Пресс. Он же через минуту оформил дубль, реализовав большинство.

Третью шайбу на 39-й минуте забросил Павел Акользин.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Амур» (Хабаровск) — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0) Голы: Пресс — 7 (бол.), 36:38 — 1:0. Пресс — 8 (бол., Юров, Джонсон), 37:45 — 2:0. Акользин — 17 (Карпов, Яковлев), 38:11 — 3:0Вратари: Набоков — Бобков (Лозебников, 38:11)Броски: 40 (13+17+10) — 29 (7+12+10)Штраф: 8 — 8

«Металлург» лидирует на «Востоке» с 91 очком после 66 матчей. «Амур» идет восьмым с 70 очками.