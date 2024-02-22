Браташ: Наша команда сегодня действовала собранно, ответственно и старательно

Главный тренервысказался о матче против(3:2 ОТ).

«Авангард оправдал своё звание одной из лучших, если не лучшей команды при игре в большинстве. Оба гола они нам забили в таком формате. Тем не менее, наша команда сегодня действовала собранно, ответственно и старательно. Что дало нам возможность не пропустить больше. В третьем периоде нашли в себе силы и возможности вернуться в игру, да ещё и выиграли в овертайме.

Мы очень рады этому, подзабыли уже чувство победы, и очень хорошо, что сегодня его вернули», — цитирует Браташа «Чемпионат».

«Авангард» опустился на второе место на «Востоке» с 91 очком. «Лада» идет седьмой с 74 очками.