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    Браташ: Наша команда сегодня действовала собранно, ответственно и старательно

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался о матче против «Авангарда» (3:2 ОТ).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Авангард оправдал своё звание одной из лучших, если не лучшей команды при игре в большинстве. Оба гола они нам забили в таком формате. Тем не менее, наша команда сегодня действовала собранно, ответственно и старательно. Что дало нам возможность не пропустить больше. В третьем периоде нашли в себе силы и возможности вернуться в игру, да ещё и выиграли в овертайме.

    Мы очень рады этому, подзабыли уже чувство победы, и очень хорошо, что сегодня его вернули», — цитирует Браташа «Чемпионат».

    «Авангард» опустился на второе место на «Востоке» с 91 очком. «Лада» идет седьмой с 74 очками.

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