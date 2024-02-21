Ларионов: При хорошей игре проигрывать матчи — вдвойне печальнее

Главный тренервысказался о матче против(3:7).

«Наших ребят можно пожурить, мягко выражаясь. Позитив только в том, что до конца создавали моменты. Но не забиваешь ты, забивают тебе. Так было с начала матча. Маленькие недоработки, маленькие ошибки влияли на ход матча. Всегда говорим, что каждая ошибка имеет за собой последствия, которые потом очень трудно остановить. Но не всегда эти слова улавливаются. При хорошей игре проигрывать матчи — вдвойне печальнее. Есть пара дней до домашней серии.

Рабочий город Нижний Новгород, который видел на своём веку многое в хоккее, ждёт. Думаю, до ребят это дойдёт, мы переломим тенденцию и достойно будем играть в плей-офф», — приводит слова Ларионова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Спартак» занимает 4-е место в таблице Запада с 86-ю очками в активе. «Торпедо» — на 6-й позиции (74 балла).