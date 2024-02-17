Билялетдинов: Ребята выполнили то задание, которое мы им поставили

Главный тренер казанскоговысказался о матче против(3:0).

«Считаю, что команда сыграла хорошо, грамотно. Понимали, как играет "Спартак", соответствующе готовились. Ребята выполнили то задание, которое мы им поставили, результата добились — молодцы.

Идеальный ли это был матч в нашем исполнении? Действовали правильно, это очень важно. Сейчас идёт подготовка к плей-офф, меня это радует.

Что с Тимуром Биляловым? Он не смог сыграть, есть своя причина.

Когда вернётся Радулов? Пока не готов ответить», — приводит слова Билялетдинова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 80-ю очками в активе. «Спартак» — на 4-й позиции Запада (84 балла).