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    Заварухин: Матч с «Адмиралом» может переломить наши действия в будущем

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Трактор
    Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин подвел итог матча против «Адмирала» (3:2).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Тяжёлая игра. Психологически немного давило, что у нас шла серия поражений. Сегодняшняя игра показала, что мы можем переламывать встречу, уступая со счётом 0:2. Мы вышли немного неготовыми. Конечно, это нас не красит. Не было исполнения моментов, на которые мы обращали внимание. Ребята молодцы, что не бросили играть. Победили и вышли в плей-офф. Этот матч может переломить наши действия в будущем», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».

    Благодаря этой победе «Трактор» гарантировал себе участие в плей-офф. Команда идет на шестом месте в Восточной конференции. У «Адмирала» одиннадцатая строчка.

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