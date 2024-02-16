Заварухин: Матч с «Адмиралом» может переломить наши действия в будущем

Главный тренер челябинскогоподвел итог матча против(3:2).

«Тяжёлая игра. Психологически немного давило, что у нас шла серия поражений. Сегодняшняя игра показала, что мы можем переламывать встречу, уступая со счётом 0:2. Мы вышли немного неготовыми. Конечно, это нас не красит. Не было исполнения моментов, на которые мы обращали внимание. Ребята молодцы, что не бросили играть. Победили и вышли в плей-офф. Этот матч может переломить наши действия в будущем», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора».

Благодаря этой победе «Трактор» гарантировал себе участие в плей-офф. Команда идет на шестом месте в Восточной конференции. У «Адмирала» одиннадцатая строчка.