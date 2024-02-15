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    Квартальнов: Не заслужили победы

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    Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о матче против «Динамо» из Москвы (1:2).

    Дмитрий Квартальнов
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    Дмитрий Квартальнов

    «Первый период чуть-чуть не удался, но знаете, 1:1, и вот этот гол в конце пропустили. Этот момент и два удаления, хотя знали, что "Динамо" очень здорово реализует большинство. Но я считаю, что два периода была очень равная борьба, а в конце где-то мы не смогли дожать. Надо поагрессивнее быть. В первом периоде было очень много потерь, которые давали шанс сопернику. Не заслужили победы.

    Есть ли дополнительное разочарование из-за того, что четвёртое поражение в этом сезоне от "Динамо"? После любого поражения всегда есть разочарование, и всегда начинаешь делать какой-то разбор. Некоторым ещё командам мы проиграли четыре раза. Такое есть. Согласен, что где-то не нашли ключей, не смогли переломить.

    Вот их второй гол, ведь можно сказать, что он простой, а нам не хватило такого простого рабочего гола. Мимо вратаря проехать и закрыть ему вид. Вроде кажется, что это простой гол, но они сделали правильные вещи.

    Довели шайбу до ворот и закрыли видимость вратарю. А мы, если хотя бы вспомнить игру "6 на 5" — идёт бросок, а у нас два парня встали по углам, а надо создавать проблемы вратарю, который не должен видеть какие-то вещи. В этом проблема, и такие вещи надо улучшать. И, конечно, есть ещё определённые вещи, сказанные команде в раздевалке, которые там и останутся», — цитирует Квартальнова «Чемпионат».

    «Динамо» Москва идет на втором месте в Западной конференции с 88 очками. Минский клуб (63) — восьмой.

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