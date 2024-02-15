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    В «Коламбусе» объявили о расставании с генменеджером клуба

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    Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен покинул свой пост. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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    «Это один из самых тяжёлых дней в моей карьере, поскольку Ярмо — мой друг, человек, которого я очень уважаю и который сделал много хороших вещей за время своего пребывания здесь.

    Наша игра недостаточно хороша, и настало время по-новому взглянуть на то, как мы движемся вперёд», — заявил президент по хоккейным операциям «Коламбуса» Джон Дэвидсон.

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    • В нынешнем сезоне команда занимает последнее 16-е место в таблице на Востоке с 42 очками в активе.

    Напомним, что Кекяляйнен был назначен на пост генерального менеджера «Коламбуса» в 2013-м году.

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