НХЛ. Овечкин помог «Вашингтону» победить «Ванкувер», «Сент-Луис» взял верх над «Монреалем»

в гостях победилв матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

В основное время у гостей забросили Конор Гарлэнд и Нильс Хегландер. У хозяев отличились Ник Дауд и Александр Овечкин.

Овечкин забросил свою 835-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 59 голов.

Победную шайбу забил Джей Ти Миллер.

«Вашингтон» потерпел седьмое поражение в 8 последних матчах.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 0:1) Голы: Дауд — 8 (Обе-Кубель, Сандин), 1:08 — 1:0. Гарлэнд — 9 (Джулсен), 11:09 — 1:1. Овечкин — 13 (Строум, Оши), 27:37 — 2:1. Хегландер — 16 (Петтерссон, Хьюз), 28:48 — 2:2. Миллер — 23, 64:55 — 2:3Вратари: Кемпер — ДемкоШтраф: 6 — 4Броски: 33 (7+15+8+3) — 31 (10+9+9+3)

«Вашингтон» — «Ванкувер» — 2:3 ОТ

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«Сент-Луис» в гостях разгромил «Монреаль» в регулярном чемпионате НХЛ — 7:2.

За гостей отличился форвард Алексей Торопченко. Дубль в активе Джордана Кайру. Еще по одной шайбе забросили Колтон Парэйко, Натан Уокер, Роберт Томас и Джейк Нейберс. За хозяев забили Ник Сузуки и Йоэль Армиа.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Монреаль» — «Сент-Луис» — 2:7 (1:3, 0:1, 1:3) Голы: Торопченко — 8 (Сундквист, Крюг), 0:25 — 0:1. Парэйко — 9 (Капанен), 5:05 — 0:2. Сузуки — 17 (Слафковски, Мэтисон), 10:23 — 1:2. Кайру — 16 (бол., Томас, Крюг), 15:20 — 1:3. Уокер — 4 (Шенн, Крюг), 37:49 — 1:4. Томас — 18 (бол., Ледди, Нейберс), 40:31 — 1:5. Армиа — 9 (Савар, Штрабл), 43:06 — 2:5. Нейберс — 18 (бол., Томас, Крюг), 47:14 — 2:6. Кайру — 17 (Томас, Крюг), 55:33 — 2:7Вратари: Аллен — БиннингтонШтраф: 29 — 38Броски: 32 (8+13+11) — 36 (15+10+11)

«Монреаль» — «Сент-Луис» — 2:7 (1:3, 0:1, 1:3)

«Сент-Луис» набрал 58 очков и идет 8-м в Западной конференции НХЛ. «Монреаль» (50) располагается 13-м на «Востоке».