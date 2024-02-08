«Витязь» — «Северсталь»: счет матча 2:1 ОТ, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ подмосковныйвыиграл ув дополнительное время со счетом 2:1.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Скотт Уилсон Фото: allhockey.ru

В основное время в составе хозяев отличился Скотт Уилсон, а за гостей Кирилл Пилипенко.

В овертайме канадец Уилсон оформил дубль и принес победу своему клубу.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Витязь» (Московская область) — «Северсталь» (Череповец) — 2:1 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) Голы: Пилипенко — 30 (Аймурзин, Ильин), 8:17 — 0:1. Уилсон — 18 (Барак), 42:20 — 1:1. Уилсон — 19 (Барак, Воронков), 62:41 — 2:1Вратари: Дорожко — СамойловБроски: 24 (7+9+7+1) — 20 (6+6+7+1)Штраф: 0 — 2

Сейчас «Витязь» на последней строчке на «Западе» с 45 очками. «Северсталь» занимает шестое место с 70 очками в 60 играх.