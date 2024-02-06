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    «Салават Юлаев» сломил сопротивление ЦСКА

    «Салават Юлаев» — ЦСКА: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев ЦСКА
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» дома обыграл ЦСКА со счетом 2:0.

    «Салават Юлаев»
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    «Салават Юлаев»

    Авторами заброшенных шайб стали Джошуа Ливо и Никита Зоркин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
    Голы: Ливо — 15 (Шаров, Башкиров), 54:08 — 1:0. Зоркин — 5 (мен., п.в., Самонов), 57:54 — 2:0Вратари: Самонов — Гамзин (56:50 — 57:54, 58:02)Штраф: 8 — 8Броски: 35 (13+11+11) — 32 (12+9+11)

    «Салават Юлаев» набрал 81 очко в 60 матчах и занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. ЦСКА с 66 баллами после 60 игр располагается на седьмой строчке Запада.

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