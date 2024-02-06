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    Разин: Понравилась только первая половина первого периода

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Адмирал Металлург Мг
    Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался относительно матча против «Адмирала» (5:1).

    Андрей Разин
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    Андрей Разин

    «Победа есть победа. Понравилась только первая половина первого периода, когда играли хорошо, дисциплинированно, все получилось, создавали много моментов, забили голы. Потом очень сложно заставить ребят, когда идет такой тягучий хоккей. Выиграли и выиграли. Во втором периоде болельщики свистели. В Магнитке же разбираются в хоккее. В конце даже увидел, что некоторые зрители уходили с игры.

    У Вовченко хороший бросок сходу. Много бросал Юров, потом в большинстве выпустили Вовченко — он тоже старался забить. Старались что-то поменять, потому что большинство не понравилось. Макар Хабаров на подходе. Он горит желанием сыграть, но мы не форсируем. Впереди самые важные игры — плей-офф», — приводит слова Разина пресс-служба КХЛ.

    «Металлург» набрал 86 очков в 61 матче и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 47 очками после 60 игр идет на предпоследней 11-й строчке.

    Следующий матч магнитогорцы проведут на домашней площадке с московским «Динамо» 11 февраля. «Адмирал» в следующем матче сыграет в Ярославе с «Локомотивом».

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