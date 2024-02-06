«Металлург» — «Адмирал»: счет матча 5:1, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» дома обыграл «Адмирал» со счетом 5:1.

На голы Никиты Михайлиса, Никиты Гребенкина, Романа Канцерова, Павла Акользина и Максима Карпова команда из Владивостока ответила точным броском Антона Берлева.

КХЛ. Регулярный чемпионат «Металлург Мг» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) Голы: Михайлис — 18 (Яковлев, Юров), 9:54 — 1:0. Гребенкин — 17 (Орехов, Еременко), 13:35 — 2:0. Канцеров — 7 (Орехов, Силантьев), 18:04 — 3:0. Берлев — 8 (Горшков), 38:39 — 3:1. Акользин — 15 (Карпов), 50:35 — 4:1. Карпов — 12 (Квартальнов), 52:52 — 5:1Вратари: Набоков — ДемченкоШтраф: 2 — 6Броски: 38 (16+14+8) — 32 (10+11+11)

«Металлург» набрал 86 очков в 61 матче и лидирует в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал» с 47 очками после 60 игр идет на предпоследней 11-й строчке.

Следующий матч магнитогорцы проведут на домашней площадке с московским «Динамо» 11 февраля. «Адмирал» в следующем матче сыграет в Ярославе с «Локомотивом».