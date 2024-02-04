1-й таймАрсенал — ЛиверпульОнлайн
ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Арсенал»«Арсенал» — «Ливерпуль». Онлайн
  • 15:42
    • Подпишись на Livesport в соцсетях и выиграй 10000 рублей
  • 20:00
    • Бублик победил Чорича и выиграл турнир в Монпелье
  • 19:02
    • «Челси» на своем поле уступил «Вулверхэмптону» в матче АПЛ
  • 18:58
    • Дубль Гарначо обеспечил «Ман Юнайтед» победу над «Вест Хэмом»
  • 19:21
    • Кварацхелия принес победу «Наполи» в матче Серии А с «Вероной»
    Все новости спорта

    «Автомобилист» одолел ЦСКА по буллитам

    ЦСКА — «Автомобилист»: счет матча 4:5 Б, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Автомобилист ЦСКА
    «Автомобилист» одержал гостевую победу над ЦСКА (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Автомобилист»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Автомобилист»

    В основное время матча команды обменялись голами. В составе екатеринбуржцев голы записали на свой счет Данил Романцев, Сергей Широков, Стефан Да Коста и Алексей Бывальцев.

    У ЦСКА дублем отметился Антон Слепышев, а по шайбе забили Тахир Мингачёв и Павел Карнаухов.

    Команды довели дело до буллитов, где сильнее оказался «Автомобилист». Победный бросок на счету Стефана Да Косты.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    ЦСКА — «Автомобилист» 4:5 Б (2:2, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1).
    Голы: Романцев — 6 (Каштанов), 05:18 — 0:1. Слепышев — 8 (Карнаухов, Светлаков), 07:16 — 1:1. Широков — 10 (Мэйсек, Аликин), 11:40 — 1:2. Мингачев — 5 (Абрамов, Полтапов), 13:33 — 2:2. Да Коста — 15 (бол. Широков), 20:52 — 2:3. Бывальцев — 7 (бол. Обидин, Голышев), 34:15 — 2:4. Слепышев — 9 (Григоренко), 45:51 — 3:4. Карнаухов — 13 (Мамин, Соркин), 54:55 — 4:4Победный буллит: Стефан Да КостаВратари: Федотов — Аликин 00:00 — 64:59 (Галкин 64:59 — 65:00)Броски: 44 (19+13+12+0) — 31 (12+10+5+4)Штраф: 6 — 2

    После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 73 очками в активе. ЦСКА — на 7-й позиции (66 баллов).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Арсенал» и «Ливерпуль» забьют друг другу и сыграют вничью?
  • «Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 3.70
    •
  • Аллегри любит играть против серьезных соперников
  • «Интер» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 4.80
    •
  • Смогут ли «Реал» и «Атлетико» определить сильнейшего в дерби?
  • «Реал» Мадрид — «Атлетико». Прогноз и ставки
  • 4.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.04
  • Экспресс дня 4 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •  3.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.80
  • Прогноз на матч Интер — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  4.10
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Лион — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Брентфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Рома — Кальяри
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  3.30
  • Прогноз на матч Райо Вальекано — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Ак Барс — Сибирь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей
    LiveПрогнозыВся лентаТрансферы
    КХЛНХЛЧМ-2023ЕвротурМЧМ-2023
    Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие