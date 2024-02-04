ЦСКА — «Автомобилист»: счет матча 4:5 Б, обзор голов

одержал гостевую победу над(5:4 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

В основное время матча команды обменялись голами. В составе екатеринбуржцев голы записали на свой счет Данил Романцев, Сергей Широков, Стефан Да Коста и Алексей Бывальцев.

У ЦСКА дублем отметился Антон Слепышев, а по шайбе забили Тахир Мингачёв и Павел Карнаухов.

Команды довели дело до буллитов, где сильнее оказался «Автомобилист». Победный бросок на счету Стефана Да Косты.

КХЛ. Регулярный чемпионат. ЦСКА — «Автомобилист» 4:5 Б (2:2, 0:2, 2:0, 0:0, 0:1). Голы: Романцев — 6 (Каштанов), 05:18 — 0:1. Слепышев — 8 (Карнаухов, Светлаков), 07:16 — 1:1. Широков — 10 (Мэйсек, Аликин), 11:40 — 1:2. Мингачев — 5 (Абрамов, Полтапов), 13:33 — 2:2. Да Коста — 15 (бол. Широков), 20:52 — 2:3. Бывальцев — 7 (бол. Обидин, Голышев), 34:15 — 2:4. Слепышев — 9 (Григоренко), 45:51 — 3:4. Карнаухов — 13 (Мамин, Соркин), 54:55 — 4:4Победный буллит: Стефан Да КостаВратари: Федотов — Аликин 00:00 — 64:59 (Галкин 64:59 — 65:00)Броски: 44 (19+13+12+0) — 31 (12+10+5+4)Штраф: 6 — 2

После этого матча «Автомобилист» занимает 4-е место в таблице Востока с 73 очками в активе. ЦСКА — на 7-й позиции (66 баллов).