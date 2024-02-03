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    Заварухин отреагировал на поражение от «Ак Барса»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Трактор
    Главный тренер челябинского «Трактора» Алексей Заварухин высказался о матче против «Ак Барса» (1:4).

    Алексей Заварухин
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    Алексей Заварухин

    «Тяжело сейчас что-то анализировать. Хорошо начали первый период, было отличное движение и эмоции. Пропустили ненужный гол, но продолжили играть. Создали моменты, чтобы сравнять счёт. Второй период у нас немного скомканный был. Соперник поймал нас на моментах, которые мы не должны допускать. В третьем отрезке хотели отыграться, сделали большой объём работы. Жаль, что не забили», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте челябинского клуба.

    «Трактор» и «Ак Барс» теперь делят 4-5 места на «Востоке», у них по 72 очка.

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