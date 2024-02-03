Заварухин отреагировал на поражение от «Ак Барса»

Главный тренер челябинскоговысказался о матче против(1:4).

«Тяжело сейчас что-то анализировать. Хорошо начали первый период, было отличное движение и эмоции. Пропустили ненужный гол, но продолжили играть. Создали моменты, чтобы сравнять счёт. Второй период у нас немного скомканный был. Соперник поймал нас на моментах, которые мы не должны допускать. В третьем отрезке хотели отыграться, сделали большой объём работы. Жаль, что не забили», — приводит слова Заварухина пресс-служба «Трактора» на официальном сайте челябинского клуба.

«Трактор» и «Ак Барс» теперь делят 4-5 места на «Востоке», у них по 72 очка.