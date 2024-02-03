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    «Ак Барс» разгромил на выезде «Трактор»

    «Трактор» — «Ак Барс»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Трактор Ак Барс
    В матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» на своем льду уступил казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4.

    Александр Радулов
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    Александр Радулов

    Единственную шайбу в составе хозяев забросил Сергей Калинин, реализовавший большинство.

    Дублем в составе «Ак Барса» отметился Александр Радулов, также забивали Семен Кошелев и Никита Дыняк.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
    Голы: Дыняк — 6 (Миллер, Галимов), 6:56 — 0:1. Радулов — 13 (Кагарлицкий, Шипачев), 21:04 — 0:2. Калинин — 4 (Юртайкин, Телегин), 27:49 — 1:2. Кошелев — 8 (Семенов), 35:57 — 1:3. Радулов — 14 (п.в., Семенов), 59:11 — 1:4Вратари: Фукале (58:31 — 59:11) — БиляловБроски: 37 (14+5+18) — 30 (9+13+8)Штраф: 10 — 6

    «Трактор» и «Ак Барс» теперь делят 4-5 места на «Востоке», у них по 72 очка.

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