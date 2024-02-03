«Трактор» — «Ак Барс»: счет матча 1:4, обзор голов

Александр Радулов Фото: globallookpress.com
Единственную шайбу в составе хозяев забросил Сергей Калинин, реализовавший большинство.
Дублем в составе «Ак Барса» отметился Александр Радулов, также забивали Семен Кошелев и Никита Дыняк.
КХЛ. Регулярный чемпионат.
«Трактор» (Челябинск) — «Ак Барс» (Казань) — 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Голы: Дыняк — 6 (Миллер, Галимов), 6:56 — 0:1. Радулов — 13 (Кагарлицкий, Шипачев), 21:04 — 0:2. Калинин — 4 (Юртайкин, Телегин), 27:49 — 1:2. Кошелев — 8 (Семенов), 35:57 — 1:3. Радулов — 14 (п.в., Семенов), 59:11 — 1:4Вратари: Фукале (58:31 — 59:11) — БиляловБроски: 37 (14+5+18) — 30 (9+13+8)Штраф: 10 — 6
«Трактор» и «Ак Барс» теперь делят 4-5 места на «Востоке», у них по 72 очка.