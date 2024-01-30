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    «Ак Барс» всухую обыграл «Сибирь» в Новосибирске

    «Сибирь» — «Ак Барс»: счет матча 0:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Ак Барс Сибирь
    «Ак Барс» одержал гостевую победу над «Сибирью» (0:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

    «Ак Барс»
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    «Ак Барс»

    В составе казанской команды голы записали на свой счет Кирилл Семёнов, Семен Кошелев (в большинстве), Александр Радулов (в большинстве) и Дмитрий Кагарлицкий.

    Стоит отметить, что впервые за 2 месяца на лед вышел голкипер «Сибири» Антон Худобин. За 49 минут игрового времени вратарь пропустил 2 гола.

    КХЛ. Регулярный чемпионат.
    «Сибирь» — «Ак Барс» 0:4 (0:2, 0:1, 0:1).
    Голы: Семенов — 10 (Марченко), 04:45 — 0:1. Кошелев — 7 (бол. Галиев), 10:54 — 0:2. Радулов — 12 (бол. Галимов, Миллер), 36:43 — 0:3. Кагарлицкий — 15, 41:45 — 0:4Вратари: Костин 00:00 — 10:54 (Худобин 10:54 — 60:00) — МифтаховБроски: 21 (3+8+10) — 32 (16+8+8)Штраф: 8 — 6

    После этого матча «Ак Барс» занимает 4-е место в таблице Востока с 70-ю очками в активе. «Сибирь» — на 10-й позиции (53 балла).

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