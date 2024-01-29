НХЛ. Чинахов отметился дублем в игре с «Сиэтлом», «Сент-Луис» взял верх над «Лос-Анджелесом»

дома победилв матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

У хозяев отличились Ник Ледди, Павел Бучневич и Джордан Кайру. В составе гостей шайбы забросили Адриан Кемпе, Джарет Андерсон-Долан и Филлип Дано.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Сент-Луиса» Брэйден Шенн с передачи Павла Бучневича.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ (1:1, 2:2, 0:0, 1:0) Голы: Кемпе — 17 (Копитар, Лафферье), 4:06 — 0:1. Ледди — 3 (Кайру, Парэйко), 12:51 — 1:1. Андерсон-Долан — 1 (мен., Льюис, Гавриков), 25:39 — 1:2. Бучневич — 17 (бол., Перунович, Кайру), 26:34 — 2:2. Кайру — 14 (Перунович, Томас), 32:07 — 3:2. Дано — 10 (Мур, Даути), 38:44 — 3:3. Шенн — 13 (Бучневич), 61:04 — 4:3Вратари: Хофер — РиттихШтраф: 2 — 12Броски: 32 (10+13+7+2) — 33 (12+12+9+0)

«Сент-Луис» — «Лос-Анджелес» — 4:3 ОТ

«Сент-Луис» поднялся на восьмое место в таблице Западной конференции. «Кингз» идут седьмыми.

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«Сиэтл» дома обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У гостей дубль оформил Егор Чинахов.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Сиэтл» — «Коламбус» — 4:2 (3:0, 0:0, 1:2) Голы: Эберле — 8 (бол., Бьоркстранд, Данн), 12:40 — 1:0. Маккэн — 20 (Эберле, Татар), 16:04 — 2:0. Эберле — 9 (бол., Маккэн, Бьоркстранд), 17:58 — 3:0. Чинахов — 13 (Северсон, Годро), 47:12 — 3:1. Чинахов — 14, 55:58 — 3:2. Танев — 5 (п.в.), 59:47 — 4:2Вратари: Даккорд — Тарасов (57:34 — 59:47)Штраф: 4 — 6Броски: 28 (10+8+10) — 32 (8+6+18)

«Сиэтл» — «Коламбус» — 4:2

«Сиэтл» находится на 10-й строчке в таблице Западной конференции НХЛ с 52 очками в 49 матчах.

«Коламбус» идет на 15-й строчке «Востока» с 40 очками в 48 играх.