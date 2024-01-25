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    Кудашов: Практически не отдавали сопернику преимущества за исключением нескольких смен

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    Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвел итог матча против «Куньлуня» (5:1).

    Алексей Кудашов
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    Алексей Кудашов

    «Во всех трёх периодах получилась хорошая игра, от самого начала и до конца, практически не отдавали сопернику преимущества за исключением нескольких смен. А так — справились и в обороне, и в атаке. По движению неплохо выглядели. Всё нормально.

    Играли экономно? Не то, чтобы экономно. Просто, когда соперник владеет шайбой, нет смысла бегать, поэтому так и выглядит, что переходим на режим экономии, потому что надо обороняться и ты меньше двигаешься. А когда сам находишься с шайбой, то больше двигаешься, потому что атакуешь. В игре всегда бывают разные ситуации. Какие-то смены проводили в режиме экономии, так как соперник владел шайбой, а где-то уже мы добавляли.

    В таком календаре нет времени долго расстраиваться после таких поражений, как от "Спартака"? Расстраиваться и радоваться всё равно надо, только времени на это меньше уходит, тут я полностью с вами согласен. Долго не погорюешь, потому что впереди следующая игра. И сейчас тоже долго не порадуешься, потому что через день следующий матч.

    Естественно, что после таких поражений команда собирается. Но, если вернуться к той игре со "Спартаком", то такие дни бывают. Я видел, как команда готовилась, но такое бывает в хоккее: всё залетает, ничего не получается, и это был один из тех дней. Поэтому естественно, был и разговор, и собрание, и повышенные тона. Всё было как обычно, и команда правильно отреагировала», — цитирует Кудашова «Чемпионат».

    «Динамо» набрало 76 очков и догнало лидера турнирной таблицы Западной конференции — «Локомотив». «Куньлунь» имеет 40 очков и занимает 11-е место на «Западе».

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