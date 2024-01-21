Козырев: На сегодняшний отрицательный результат нашей команды повлияла наша недисциплинированность

Главный тренер череповецкойвысказался о матче против(2:3).

«На сегодняшний отрицательный результат нашей команды повлияла наша недисциплинированность. Если говорить в целом, то мы провели три выездных матча с лидерами Восточной конференции, выиграли два. Считаю, что это отличный результат для нашей молодой команды», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале клуба.

«Металлург», набрав 78 очков, является лидером турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» с 61 очками — шестая на Западе.