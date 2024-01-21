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    Козырев: На сегодняшний отрицательный результат нашей команды повлияла наша недисциплинированность

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Металлург Мг Северсталь
    Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев высказался о матче против «Металлурга» (2:3).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «На сегодняшний отрицательный результат нашей команды повлияла наша недисциплинированность. Если говорить в целом, то мы провели три выездных матча с лидерами Восточной конференции, выиграли два. Считаю, что это отличный результат для нашей молодой команды», — приводит слова Козырева пресс-служба «Северстали» в телеграм-канале клуба.

    «Металлург», набрав 78 очков, является лидером турнирной таблицы Восточной конференции КХЛ. «Северсталь» с 61 очками — шестая на Западе.

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