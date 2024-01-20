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    Браташ: Мне понравилась беззаветная вера наших хоккеистов в своего вратаря

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Витязь Лада
    Главный тренер «Лады» Олег Браташ высказался относительно матча против «Витязя» (2:1 Б).

    Олег Браташ
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    Олег Браташ

    «Мы одержали важную победу, набрали важные два очка. Что касается игры, давайте больше позитива. Мне понравилась беззаветная вера наших хоккеистов в своего вратаря, которому они предоставили шанс погеройствовать, что он с успехом и сделал.

    Сработал ли план с отдыхом лидеров в Казани? Сегодня одинаково плохо сыграли и те, кто играл против "Ак Барса", и те, кто отдыхал в той игре. Сложно сказать что-то сгоряча.

    Почему во втором периоде играли в своей зоне? Это была тактика заманивания. Хотели показать, что мы слабенькие, чтобы дожать соперника в третьем периоде. Не получилось, зато в буллитах, видимо, получилось», — цитирует Браташа пресс-служба КХЛ.

    Таким образом, «Лада», набрав 65 очков в 55 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» (41) — девятый на Западе.

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